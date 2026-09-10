{"_id":"6aa2ad3f8abb37f9270862ab","slug":"video-lord-shri-krishnas-dashuthan-festival-celebrated-in-dadahu-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमाैर: ददाहू में मनाया भगवान श्रीकृष्ण का दशूठन पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को शिव मंदिर ददाहू में भगवान श्रीकृष्ण का दशूठन (छठ) पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भजन-कीर्तन और भक्ति गीतों से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। कथा व्यास आचार्य तरुण शर्मा, मंदिर के पुजारी राकेश शर्मा, ददाहू पंचायत के उपप्रधान करण जस्सल, मंदिर कमेटी के प्रधान नरेश गोयल और महिला मंडल की प्रधान उषा रानी सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन-यज्ञ में पूर्णाहुति डाली। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्रीकृष्ण को खीर-पूड़े का भोग लगाया गया। इसके उपरांत विधिवत पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्रीकृष्ण के पालने (झूले) का विसर्जन किया गया तथा प्रतिमाओं को पुन: मंदिर में स्थापित किया गया। महिलाओं ने भजन-कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।

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