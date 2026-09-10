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Sirmour News: वार्ड सदस्यों ने पंचायत प्रधान पर अभद्रता का लगाया आरोप

Thu, 10 Sep 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:47 PM IST
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Ward members accused the Panchayat Pradhan of misconduct.
गोरखुवाला ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल वीरवार को प्रधान के खिलाफ कार्यकारी ए
गोरखूवाला के वार्ड सदस्यों के एसडीएम को सौंपा शिकायत पत्र
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प्रधान सुरेखा आरोपों का बताया बेबुनियाद
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। गोरखूवाला पंचायत के छह वार्ड सदस्यों ने पंचायत प्रधान के खिलाफ एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। सदस्यों ने प्रधान पर बैठक के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार करने और सभागार से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की।
वीरवार को वार्ड-2 के सदस्य देवेंद्र सिंह, वार्ड-3 की आशा देवी, वार्ड-5 की मीरा देवी, वार्ड-8 के रजनीश बंसल, वार्ड-9 के ठाकुर दास और वार्ड-10 के जगदीश ने बताया कि बुधवार को पंचायत की बैठक बुलाई थी। पंचायत प्रधान और सचिव की ओर से एक कंपनी के प्रचार के लिए सभी सदस्यों को पंचायत भवन में बुलाया था।
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सदस्यों का आरोप है कि कंपनी के प्रचार कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रधान से वार्डवार विकास कार्यों के लिए धन के आवंटन की जानकारी मांगी। इस दौरान प्रधान ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें सभागार से बाहर निकाल दिया। सदस्यों ने कहा कि इससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि इस दौरान बीडीसी सदस्य कृष्णा राय भी मौके पर मौजूद थीं।
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गोरखूवाला पंचायत प्रधान सुरेखा चौधरी ने आरोपों को बेबुनियाद और सत्यता से परे बताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए अभी बजट का प्रावधान नहीं हुआ है। बजट का प्रावधान होने पर सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य के साथ बदतमीजी या अभद्र व्यवहार नहीं किया गया।
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