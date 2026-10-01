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सिरमौर: कानूनी साक्षरता गतिविधियों में छात्रों ने दिया जागरूकता का संदेश, नुक्कड़ नाटक से समझाए अधिकार
डीएवी पब्लिक स्कूल नाहन में विद्यार्थियों को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिए।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और पोस्टर मेकिंग के जरिए कानूनी अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों और नियमों के पालन का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अलग-अलग परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि कानून के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक नागरिक के लिए क्यों जरूरी है।
विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों में जिम्मेदार व्यवहार और कानून के प्रति जागरूकता के महत्व को प्रभावी तरीके से सामने रखा। पोस्टरों के माध्यम से भी उन्होंने विभिन्न कानूनी विषयों और नागरिक जिम्मेदारियों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया।
स्कूल में आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उनमें जिम्मेदारी, जागरूकता और सही निर्णय लेने की भावना विकसित करना भी रहा। विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझने और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को यह संदेश दिया गया कि एक जागरूक नागरिक अपने अधिकारों को जानने के साथ-साथ समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। कानून और नियमों की जानकारी समाज में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों और प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे और उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया।
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