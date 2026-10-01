फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   dadahu school drinking water samples found safe sirmaur

सिरमौर: ददाहू स्कूल में तीन जगहों से लिए पेयजल के सैंपल, जांच में पानी सुरक्षित

Thu, 01 Oct 2026 04:07 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Thu, 01 Oct 2026 04:07 PM IST
dadahu school drinking water samples found safe sirmaur
स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। पीएम श्री डॉ. वाईएस परमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ददाहू में उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच की गई। इसके लिए विद्यालय परिसर में तीन अलग-अलग स्थानों से पानी के नमूने लिए गए। जांच के बाद पानी पीने योग्य और निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। पानी के नमूने विद्यालय के प्राथमिक खंड, छात्राओं के खंड के ऊपरी हिस्से और मुख्य विद्यालय खंड से लिए गए। मुख्य विद्यालय खंड से लिया जाने वाला पानी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए अलग-अलग स्थानों से पानी की गुणवत्ता जांचना महत्वपूर्ण रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जल जांच किट से पानी की कई स्तरों पर जांच की गई। इसमें अम्लीयता-क्षारीयता, फ्लोराइड, लौह तत्व, नाइट्रेट, गंदलापन, अवशिष्ट क्लोरीन, कुल कठोरता, क्षारीयता और क्लोराइड की जांच की गई। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार सभी जांच निर्धारित स्वीकार्य सीमा के भीतर पाई गईं। जांच में पानी में हल्की कठोरता जरूर पाई गई, लेकिन इसे बड़ी समस्या नहीं बताया गया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पानी को उबालने के बाद इसकी कठोरता कम की जा सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने कहा कि जल शक्ति विभाग की ओर से विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय के विकास और विद्यार्थियों को कॅरिअर संबंधी मार्गदर्शन में सहयोग के लिए तहसीलदार जय सिंह ठाकुर का भी आभार जताया। कुल मिलाकर पानी की जांच के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह राहत की बात है कि जांच में स्कूल का पेयजल निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर नगर निगम में तहरीर वार, महिला पार्षद ने उप सभापति समेत पांच पर दर्ज कराई शिकायत

Kanpur Female councilor lodges a formal complaint against five individuals including the Deputy Chairperson
Kanpur
01 Oct 2026

दिल्ली में एआई कैमरे संभालेंगे ट्रैफिक: सिग्नल होंगे ऑटोमैटिक, इमरजेंसी वाहनों को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर

AI cameras will manage traffic in Delhi not police personnel
Delhi
01 Oct 2026

दिल्ली में चोर को 12 दिन में मिली सजा, कापसहेड़ा पुलिस की तेज कार्रवाई, 1.5 लाख की हुई थी चोरी; देखें रिपोर्ट

Thief in Delhi sentenced within 12 days watch report
Delhi
01 Oct 2026

दिल्ली क्राइम: अंतरराज्यीय टेलीग्राम-क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

दिल्ली अंतरराज्यीय टेलीग्राम-क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
Delhi
01 Oct 2026

मंडी: रोलर से टकराई ऑल्टो कार, तीन बच्चों समेत छह गंभीर घायल

mandi pathankot highway alto car collides road roller six injured three children
Mandi
01 Oct 2026
विज्ञापन

कंबोज समाज ने नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया, पुन: ग्राम पंचायत व्यवस्था बहाल करने की मांग

The Kamboj community has sounded the bugle for a protest against the municipality, demanding the restoration of the Gram Panchayat system.
Fatehabad
01 Oct 2026

फरीदकोट में डेरा सिरसा की श्रद्धालु बुजुर्ग महिला के पार्थिव शरीर को परिवार ने मेडिकल शोध के लिए दिया

In Faridkot, the family of an elderly female devotee of Dera Sirsa donated her mortal remains for medical research
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026
विज्ञापन

कश्मीर की सड़कों पर दौड़े रनर्स, ‘रन फॉर यूनिटी’ में दिखा जबरदस्त उत्साह

कश्मीर की सड़कों पर दौड़े रनर्स, ‘रन फॉर यूनिटी’ में दिखा जबरदस्त उत्साह
Jammu
01 Oct 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखिए ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखिए ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
01 Oct 2026

फरीदकोट में नशा विरोधी अभियान के तहत लोक मिलनी,चेयरमैन गगनदीप सिंह धालीवाल ने ग्रामीणों को जागरूक किया

Chairman Gagandeep Singh Dhaliwal raised awareness among villagers during a public outreach meeting held as part of the anti-drug campaign in Faridkot.
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

धान की सरकारी खरीद आज से, मंडियों में फसल पहुंचनी हुई शुरू

Government procurement of paddy begins today ludhiana
Ludhiana
01 Oct 2026

मोहाली के फेज-5 में किसान मंडी के पास कूड़े के ढेर में लगी आग

Fire breaks out in a garbage pile near the Kisan Mandi in Mohali's Phase-5.
Mohali
01 Oct 2026

VIDEO: आगरा में सनसनीखेज वारदात...खेत में चारपाई पर सो रहे हिस्ट्रीशीटर की हत्या, चारपाई पर मिली लाश

History-Sheeter Murdered While Sleeping on Cot in Agra's Fatehabad
Agra
01 Oct 2026

कोटकपूरा में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ड्रोन शो

Drone show in Kotkapura dedicated to the 650th Prakash Parv of Sri Guru Ravidas Ji.
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

लखनऊ: विवि में प्रदर्शन कर रहीं छात्राओं में से कई की हालत बिगड़ी, देर रात आया मेंस बंद करने का आदेश

लखनऊ: विवि में प्रदर्शन कर रहीं छात्राओं में से कई की हालत बिगड़ी, देर रात आया मेंस बंद करने का आदेश
Lucknow
01 Oct 2026

उज्जैन: भस्म आरती में त्रिपुंड और चंद्रमा से सजे बाबा महाकाल, जयकारों से गूंजा परिसर, देखें आरती शेड्यूल

Ujjain: Baba Mahakal Adorned with Tripund and Moon on Panchami, Devotees Attend Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
01 Oct 2026

बाराबंकी: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भीषण हादसा, दो युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर

बाराबंकी: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भीषण हादसा, दो युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर
Lucknow
01 Oct 2026

शेखावाटी के दरवाजे से दाखिल होते ही खुलती है राज से स्वराज की कहानी

story of transition from princely rule to self rule unfolds moment one enters through gateway of Shekhawati
Delhi
01 Oct 2026

VIDEO: अधिकारियों ने किसानों को बताए कम लागत में अधिक पैदावर के तरीके

Farmers' Seminar and Millets Revival Program Organized at Sakit Development Block Level in Etah
Etah
01 Oct 2026

VIDEO: प्रसूता की मौत के दो दिन बाद जुड़वा बच्चों में से एक की मौत

One of the twins also dies two days after the mother's death.
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन

Youth dies after coming into contact with high-tension line; villagers stage protest by blocking the road.
Mathura
01 Oct 2026

VIDEO: भदैई फीडर पर तैनात लाइनमैन पर अवैध वसूली का आरोप

Lineman deployed at Bhadai feeder accused of illegal extortion.
Mainpuri
01 Oct 2026

VIDEO: लक्ष्मीनगर में गरजा बुलडोजर, दो दर्जन मकानों के सामने बने रैंप ध्वस्त

Bulldozer roars in Laxmi Nagar; ramps built in front of two dozen houses demolished.
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: जिला अस्पताल में बैरियर लगाकर निजी वाहनों का प्रवेश रोका

The entry of private vehicles into the district hospital was stopped by installing a barrier.
Mainpuri
01 Oct 2026

VIDEO: 'मैनपुरी से चुनाव लड़ने की योजना नहीं', अपर्णा यादव बोलीं- भाजपा जहां से निर्देश देगी, वहां से मैदान में उतरेंगी

Aparna Yadav said she has no plans to contest election from Mainpuri
Mainpuri
01 Oct 2026

VIDEO: पत्नी की हत्या कर घर में फूंक दी लाश, पुलिस को राख भी न मिली

Husband killed wife in Agra
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: आगरा में पति ने की पत्नी की हत्या, घर में जला दी लाश

Husband murders wife in Agra
Agra
01 Oct 2026

कानपुर: सनिगवां में हुक्का बार पर छापा, चार पकड़े गए

Kanpur: Hookah bar raided in Sanigwan; four arrested
Kanpur
30 Sep 2026

VIDEO: 19 दिन बाद भी नहीं मिली अगवा युवती, परिजन ने की 21 हजार इनाम की घोषणा

Kidnapped Woman Still Missing After 19 Days Family Announces Reward
Agra
30 Sep 2026

VIDEO: शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग, मां और दो बेटियों को बचाया

Fire Breaks Out in Flat Due to Short Circuit Mother and Two Daughters Rescued
Agra
30 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed