{"_id":"6abe3e515891109d5904f531","slug":"video-fast-food-training-26-rural-women-self-employment-nahan-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन में 26 महिलाओं को मिलेगा फास्ट फूड कारोबार का प्रशिक्षण, घर से शुरू कर सकेंगी काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रामीण महिलाओं को हुनर सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में यूकोआरसेटी नाहन ने एक अच्छी पहल शुरू की है। संस्थान में 12 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें सिरमौर के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आईं 26 महिलाएं और बेटियां हिस्सा ले रही हैं। प्रशिक्षण का शुभारंभ यूकोआरसेटी नाहन की निदेशक नवज्योति कौर ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा व्यावहारिक हुनर देना है, जिससे वे प्रशिक्षण के बाद घर से ही छोटा कारोबार शुरू कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। ऊना से पहुंचीं प्रशिक्षक नीलम सूद महिलाओं को फास्ट फूड तैयार करने की अलग-अलग विधियां सिखा रही हैं। प्रशिक्षण में केवल खाना बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे रोजगार और कारोबार से जोड़ने की भी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के फास्ट फूड बनाने, सही सामग्री चुनने, साफ-सफाई रखने और खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखने के तरीके बताए जाएंगे। इसके साथ ही स्वाद और गुणवत्ता बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थों को आकर्षक तरीके से परोसने की जानकारी भी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण की खास बात यह है कि महिलाओं को सिर्फ रसोई का हुनर नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें बाजार और कारोबार की बुनियादी समझ भी दी जाएगी। संकाय सदस्य मनीषा चौहान और तानिया भाटिया ने बताया कि महिलाओं को कच्चा माल खरीदने, लागत का हिसाब लगाने, उत्पाद की कीमत तय करने और बचत व लाभ की गणना करने की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय बाजार में किस तरह के खाद्य उत्पादों की मांग है, ग्राहक क्या पसंद करते हैं और तैयार उत्पाद को बाजार तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी प्रशिक्षण का हिस्सा होगी। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं को खाने-पीने और ठहरने की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण लेने में आसानी हो रही है। यूकोआरसेटी की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खोल सकती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं फास्ट फूड से जुड़ा छोटा काम शुरू कर अपनी आय बढ़ाने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी योगदान दे सकती हैं।

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