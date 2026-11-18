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नाहन: शमशेर स्कूल में निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं से जगाई मतदान के प्रति जागरूकता

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:01 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:01 PM IST







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लोकतंत्र को मजबूत बनाने और युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शमशेर स्कूल नाहन में निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के तत्वावधान में आयोजित ये प्रतियोगिताएं तीन चरणों में करवाई जा रही हैं। ... और पढ़ें

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