वीडियो: सिद्ध गणपति मंदिर में शुरू हुई श्रीमद्भागवत कथा, डीसी ने किया गणेश पूजन

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छोटी काशी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वृंदावन से पहुंचे पंडित श्री रामकृष्ण भारद्वाज कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान की महिमा और भक्ति का संदेश दे रहे हैं। कथा सुनने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के शुभारंभ से पहले मंदिर परिसर में गणेश उत्सव के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा विधिवत पूजा-अर्चना के साथ स्थापित की गई। इसके बाद मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश का पूजन किया। उन्होंने मंडी जिला वासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दीं और भगवान गणेश से जिले की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। सैण युवक मंडल के सदस्य वीरेंद्र सैनी ने बताया कि इस बार मंदिर कमेटी ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने का निर्णय लिया है। गणेश उत्सव के दौरान शोभायात्रा निकालने के बाद प्रतिमा को दोबारा मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 सितंबर को मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने शहर और आसपास के लोगों से धार्मिक आयोजन में शामिल होने की अपील की है।

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