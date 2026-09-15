Mandi News: खो-खो में कांगो का गहरा और वॉलीबाल में घरवासड़ा रहे विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीटिहरा (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुजाबल्ह के प्रांगण में आयोजित चार दिवसीय अंडर-14 छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में दूसरे दिन के खेल और सांस्कृतिक मुकाबले काफी रोमांचक और दिलचस्प रहे।कबड्डी का मुख्य मुकाबला अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरौन और भ्राड़ी के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में अजय मॉडल स्कूल सरौन ने भ्राड़ी को 59-39 के अंतर से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। खो-खो प्रतियोगिता में कांगो का गहरा ने भ्राड़ी को हराकर जीत दर्ज की। वहीं वॉलीबाल के मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरवासड़ा ने हाई स्कूल कांगो का गहरा को 2-1 से पराजित किया।खेलों के साथ-साथ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। समूह गान में कांगो का गहरा की टीम विजेता बनी, जबकि कण्ठ संगीत में कुजाबल्ह पाठशाला प्रथम स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरौन की छात्रा शगुन ने अपनी वक्तृत्व शैली से सभी को प्रभावित करते हुए पहला स्थान हासिल किया।