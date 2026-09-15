Mandi News: विद्यार्थियों ने हिंदी के प्रति प्रेम और रचनात्मक प्रतिभा का किया प्रदर्शन

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धर्मपुर (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में चल रहे हिंदी पखवाड़े के दूसरे दिन मंगलवार को भाषण और कविता पाठ प्रतियोगिताएं करवाई गईं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विवेकानंद शर्मा मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को अभिव्यक्ति दी। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिंदी की समृद्ध परंपरा, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता और शिक्षा व सामाजिक जीवन में इसके महत्व पर विचार रखे। वहीं, कविता पाठ में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, साहित्यिक रुचि और प्रस्तुति कौशल का परिचय दिया। प्राचार्य प्रो. विवेकानंद शर्मा ने विद्यार्थियों से हिंदी को केवल पाठ्यक्रम का विषय न मानकर ज्ञान, चिंतन और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का आह्वान किया। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मोहर सिंह ने कहा कि हिंदी देश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा की महत्वपूर्ण वाहक है। संवाद