{"_id":"6aca1522176cce33a9050d4b","slug":"video-kaul-singh-thakur-said-narendra-modi-and-amit-shah-have-imposed-an-undeclared-emergency-in-the-country-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कौल सिंह ठाकुर बोले- नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में लगा दिया है अघोषित आपातकाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कौल सिंह ठाकुर बोले- नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में लगा दिया है अघोषित आपातकाल
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति को पैदा कर दिया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए ही था लेकिन आज जब कांग्रेस और अन्य संगठन वहां पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए दिल्ली की सभी ट्रेनों और मेट्रो सहित अन्य सेवाओं को बंद किया जा रहा है। विरोध करने वाले युवाओं को पकड़-पकड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार करके गाड़ियों में डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सभी को सरकार के गलत कामों पर बोलने का अधिकार है और केंद्र की मोदी सरकार इस अधिकार को किसी से छीन नहीं सकती। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।