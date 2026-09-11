{"_id":"6aa39c2cda645e158507bc7f","slug":"video-palampur-bjp-mahila-morcha-protest-rally-1500-rupees-congress-government-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: पालमपुर में भाजपा महिला मोर्चा की आक्रोश रैली, 1500 रुपये के वादे पर कांग्रेस सरकार को घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पालमपुर में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। रैली में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर विशेष रूप से मौजूद रहे। काफी संख्या में महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना था कि सरकार ने 1500 रुपये देने के नाम पर उन्हें आज तक बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के आधार पर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश रैली के दौरान महिलाओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की मांग उठाई। भाजपा महिला मोर्चा का कहना था कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। रैली में मौजूद भाजपा नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर की मौजूदगी में महिला मोर्चा ने अपनी मांगों और नाराजगी को सामने रखा। भाजपा महिला मोर्चा की इस आक्रोश रैली को प्रदेश सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं ने सरकार से अपने वादों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

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