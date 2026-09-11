{"_id":"6aa39c2cda645e158507bc7f","slug":"video-palampur-bjp-mahila-morcha-protest-rally-1500-rupees-congress-government-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: पालमपुर में भाजपा महिला मोर्चा की आक्रोश रैली, 1500 रुपये के वादे पर कांग्रेस सरकार को घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कांगड़ा: पालमपुर में भाजपा महिला मोर्चा की आक्रोश रैली, 1500 रुपये के वादे पर कांग्रेस सरकार को घेरा
पालमपुर में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। रैली में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर विशेष रूप से मौजूद रहे। काफी संख्या में महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना था कि सरकार ने 1500 रुपये देने के नाम पर उन्हें आज तक बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के आधार पर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।
सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश
रैली के दौरान महिलाओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की मांग उठाई। भाजपा महिला मोर्चा का कहना था कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।
रैली में मौजूद भाजपा नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर की मौजूदगी में महिला मोर्चा ने अपनी मांगों और नाराजगी को सामने रखा।
भाजपा महिला मोर्चा की इस आक्रोश रैली को प्रदेश सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं ने सरकार से अपने वादों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।