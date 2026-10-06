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कांगड़ा: अधूरे फोरलेन पर टोल वसूली का विरोध, रानीताल पंचायत सौरव कौंडल ने ये कहा
कांगड़ा के रानीताल टोल प्लाजा पर मटौर-शिमला फोरलेन के अधूरे निर्माण के बावजूद की जा रही मनमानी टोल वसूली का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। रानीताल पंचायत के प्रधान व अधिवक्ता सौरव कौंडल ने स्पष्ट किया कि जब तक सुरंगे और सड़क पूरी तरह तैयार नहीं होती, तब तक 65 से 81 रुपये तक का भारी टोल वसूलना जनता के साथ लूट है। उन्होंने बताया कि बिना सड़क बने टोल नहीं लिया जा सकता, जबकि एक आम आदमी वैसे भी जीवनभर कई तरह के टैक्स भरता है। इसके अलावा, एनएचएआई की लापरवाही और मोड़ों पर संकेतक व लाइटें नहीं होने से लगातार हादसे हो रहे हैं। अधिवक्ता सौरव कौंडल ने जनता से अपील की है कि वे इस गैरकानूनी वसूली के खिलाफ एकजुट हों और सड़क का काम मुकम्मल होने तक कोई भी टोल टैक्स न चुकाएं।
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