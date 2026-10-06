हिमाचल में सड़क हादसा: पालमपुर में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार पालमपुर में होल्ता के पास एक निजी बस पलट गई। बस बैजनाथ से पालमपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने से बस सड़क के किनारे टकराने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त बस में 15 लोग सवार थे।

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