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हिमाचल में सड़क हादसा: पालमपुर में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार

Tue, 06 Oct 2026 05:39 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर (कांगड़ा)। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

 कांगड़ा जिले के पालमपुर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। 

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hp road accident: Private bus overturns on the road after losing control amidst heavy rain in Palampur
पालमपुर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी निजी बस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई।  जानकारी के अनुसार पालमपुर में होल्ता के पास एक निजी बस पलट गई। बस बैजनाथ से पालमपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने से बस सड़क के किनारे टकराने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त बस में 15 लोग सवार थे। 

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