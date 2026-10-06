{"_id":"6ac4cae027c4da41fa030306","slug":"video-jairam-thakur-attack-sukhu-government-outsourced-employees-jobs-medical-colleges-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार लाख नौकरियां देने का वादा कहां गया, आउटसोर्स कर्मियों को किया जा रहा बाहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। नगरोटा बगवां में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार पर रोजगार, आउटसोर्स कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल उठाए। इससे पहले जयराम ठाकुर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय विजय मनकोटिया और स्वर्गीय रामचंद्र भाटिया के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां देने का भरोसा दिया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहले कैबिनेट में एक लाख और कार्यकाल में कुल पांच लाख नौकरियां देने की बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार को बने चार साल हो चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस के चार लाख नौकरियां देने के दावे का क्या हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नौकरियां देने के बजाय पूर्व सरकार के समय विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को हर साल नौकरी से हटाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी जाने के बाद कर्मचारी मानसिक दबाव में आया। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी की नौकरी जाने का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच कथित मतभेदों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कैबिनेट बैठकें टाल रहे हैं और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बैठकों के टलने की वजह क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मंत्रिमंडल की बजाय 'मित्र मंडल' का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये उनके राजनीतिक आरोप हैं, जिन पर सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए इसे कांग्रेस के प्रति जनता के बदलते रुख से जोड़ने का दावा किया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और बड़ी संख्या में सर्जनों को इसके लिए प्रशिक्षित किए जाने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इन दावों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें कितनी रोबोटिक सर्जरी मशीनें उपलब्ध हैं और कितने सर्जनों को रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें मेडिकल कॉलेजवार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, उपलब्ध मशीनों और प्रशिक्षित सर्जनों की संख्या का पूरा ब्योरा दिया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने राष्ट्रपति के सामने रोबोटिक सर्जरी को लेकर जो जानकारी दी है, वह सही है तो उसका विस्तृत आंकड़ा जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अपने दावों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जनता के सामने वास्तविक तस्वीर सामने आ सके।

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