{"_id":"6ab7a3f00906cc4dc00bd8cf","slug":"video-video-inter-college-kabaddi-tournament-concludes-at-bhoranj-college-host-team-emerges-as-champion-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में मेजबान भोरंज बना चैंपियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय भोरंज में 23 से 26 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की ओर से प्रायोजित अंतर महाविद्यालय कबड्डी (पुरुष वर्ग) प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। समापन समारोह में डॉ. राजिंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को खेल को खेल भावना से खेलने और जीवन में अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की 43 टीमों ने भाग लिया और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला मेजबान राजकीय महाविद्यालय भोरंज और राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के बीच खेला गया, जो अत्यंत रोमांचक रहा। भोरंज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40-38 के अंतर से धर्मशाला को पराजित कर प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया। द्वितीय स्थान राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला को प्राप्त हुआ। वहीं तृतीय स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय नादौन ने राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा, शिमला को 38-36 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय ठाकुर ने कहा कि यह महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे काॅलेज ने सफल आयोजन के साथ विजेता ट्रॉफी भी जीती है।

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