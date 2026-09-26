हिमाचल: एशियाड में गोल्ड जीतने के बाद अनुराग ठाकुर ने महिला कबड्डी टीम से वीडियो कॉल पर की बात, दी बधाई

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाया है। टीम प्रबंधन और सदस्यों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्होंने जीत के लिए बधाई और देश का नाम ऊंचा करने के लिए आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है।

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उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल की चार खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इन बेटियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर हर हिमाचली का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की बेटियां भारत का अभिमान हैं। उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल की चार खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इन बेटियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर हर हिमाचली का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की बेटियां भारत का अभिमान हैं।