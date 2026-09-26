{"_id":"6ab77481456edb6778057670","slug":"video-asian-games-after-the-victory-anurag-thakur-spoke-to-the-womens-kabaddi-team-via-video-call-and-congratulated-them-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स: जीत के बाद अनुराग ठाकुर ने महिला कबड्डी टीम से वीडियो कॉल पर की बात, दी बधाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एशियन गेम्स: जीत के बाद अनुराग ठाकुर ने महिला कबड्डी टीम से वीडियो कॉल पर की बात, दी बधाई
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाया है। टीम प्रबंधन और सदस्यों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्होंने जीत के लिए बधाई और देश का नाम उनसे करने के लिए ऊंचा करने के शुभकामनाएं दीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल की चार खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इन बेटियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर हर हिमाचली का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की बेटियां भारत का अभिमान हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।