वीडियो: विकास और सड़क के मुद्दे पर बमसन में राजेंद्र राणा की अगुवाई में भाजपा का प्रदर्शन

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सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में टौणीदेवी में बमसन भाजपा मंडल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं का कहना कि विकास कार्यों के ठप होने और सड़कों की खस्ता हालत के होने के चलते यह धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने के बाद तहसीलदार टौणीदेवी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि सवा महीने पहले उटपुर में आईटीआई भवन के निर्माण को लेकर विरोध जताया था। आज तक वहां सिर्फ पिल्लर खड़े हैं, ठेकेदार पेमेंट न होने से सामान लेकर भाग गया। टौणीदेवी से सुजानपुर तक सारी सड़कें टूट कर खड्डों में बदल गई हैं। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल काकू, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान सहित जिला व मंडलों के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता तथा लोग मौजूद रहे।

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