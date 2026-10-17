हमीरपुर: प्रभातफेरी निकालकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में आयोजित एनएसएस शिविर के तीसरे दिन शनिवार स्वयंसेवियों ने प्रभातफेरी निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। सुबह पांच बजे प्रभात फेरी भोटा चौक से गांधी चौक तक निकाली गई। इस दौरान स्वयंसेवकों ने एनएसएस और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारे लगाए। इकार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुशील कुमार ने बताया कि स्वयंसेवियों ने परिसर की सफाई करने के साथ क्यारियों का निर्माण भी किया।

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