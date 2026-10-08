{"_id":"6ac7846f93c5f353bf093b5d","slug":"video-hamirpur-congress-attacks-nadaun-on-the-issue-of-vote-theft-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: वोट चोरी के मुद्दे पर नादौन में कांग्रेस का हल्ला बोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस का वोट बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ जागरूकता अभियान गुरुवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। उपमंडल मुख्यालय के साथ छोटे-छोटे कस्बों और बाजारों में इस दौरान रैली और रथ यात्रा निकाली गई। नादौन बाजार में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाए गए। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती के नेतृत्व में निकाली जा रही जागरूकता रथ यात्रा के हड़ेटा पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों को मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। हड़ेटा में पूर्व प्रधान संजय कुमार, पूर्व प्रधान कमलजीत, बीडीसी सदस्य रजनीश, अंकिता, आशा, योगेश लखनपाल, राम मूर्ति, प्यार चंद, बांकू शर्मा, देवराज सहित अन्य लोगों ने जागरूकता रथ का स्वागत किया। जागरूकता रथ गुरुवार को बाड़ी-फरनोहल, धनेड़, हड़ेटा, गलोड़, कांगू और धनेटा होते हुए नादौन पहुंचा। कांगू में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के बाद बाजार में जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। धनेटा में भी लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए पुलिस व्यवहार और उनकी हिरासत के विरोध में भी प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने लोगों से अपनी मतदाता सूची की जांच करने और किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की अपील की गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों और कस्बों में घर-घर पहुंचकर अभियान का संदेश देने का आह्वान किया। इस अवसर पर नादौन ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद जी, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट विवेक कटोच, महासचिव निशा कटोच सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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