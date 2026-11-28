हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के तहत बकारटी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में महिला के साथ मारपीट की बात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत ने आरोपी को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मृतक प्रेमलता (40) के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार पति दिनेश कुमार ने बुधवार रात को पत्नी के साथ डंडे से मारपीट की थी। प्रेमलता गुरुवार सुबह घर में मृत मिली थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू की।

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गुरुवार को पुलिस को परिजनों से यह जानकारी दी थी कि महिला बुधवार शाम घर से बाहर गई थी। इस दौरान घर के बाहर गिरकर घायल हो गई। इसके बाद परिजन उसे घर ले आए और उपचार करवाया, लेकिन अगली सुबह वह मृत मिली। जांच के दौरान शरीर पर चोटों के निशान और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद महिला के पति को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जांच जारी है। गुरुवार को पुलिस को परिजनों से यह जानकारी दी थी कि महिला बुधवार शाम घर से बाहर गई थी। इस दौरान घर के बाहर गिरकर घायल हो गई। इसके बाद परिजन उसे घर ले आए और उपचार करवाया, लेकिन अगली सुबह वह मृत मिली। जांच के दौरान शरीर पर चोटों के निशान और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद महिला के पति को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जांच जारी है।