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हमीरपुर। पांच माह तक चली सियासी खींचतान के बाद हमीरपुर जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषद की तस्वीर साफ हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कांग्रेस पर स्पष्ट बढ़त बनाई है।जिले की छह पंचायत समितियों में से चार में भाजपा समर्थित अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि पांच समितियों में उपाध्यक्ष पद भी भाजपा के खाते में गए हैं। जिला परिषद के नतीजों में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का दबदबा रहा। यहां 19 में से 18 वार्डों में भाजपा विचारधारा के प्रत्याशी जीतकर आए हैं।31 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों को लेकर सियासी जोड़तोड़ का दौर नवंबर तक जारी रहा। हालांकि, पंचायत चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशियों की जीत से उनकी सियासी ताकत का आकलन किया जाता है।इस लिहाज से हमीरपुर जिला में भाजपा कांग्रेस से आगे रही है। पंचायत समितियों में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने 4-2 से बढ़त बनाई। भोरंज और नादौन में ही कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष पद हासिल करने में सफल रहे।हालांकि, इन दोनों समितियों में उपाध्यक्ष पद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खाते में गए। वहीं, बड़सर में अध्यक्ष पद भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने हासिल किया, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गया।जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। कुल 19 वार्डों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी केवल एक वार्ड में जीत दर्ज कर सके। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने 15 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि तीन वार्डों में भाजपा के बागी प्रत्याशी विजयी रहे। इस तरह जिला परिषद में कांग्रेस को केवल एक सीट मिली।सदर, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला परिषद का एक भी वार्ड नहीं जीत पाए। हमीरपुर सदर और बड़सर में भाजपा ने सभी वार्डों में जीत दर्ज की। सदर क्षेत्र में आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं कर पाई थी।जिप में 23 वर्ष से भाजपा का कब्जाजिला परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष् पदों पर पिछले दो से ढाई दशक से भाजपा का कब्जा रहा है। बीते 23 वर्षों से भाजपा समर्थित अध्यक्ष ही जिला परिषद हमीरपुर की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। इस बार प्रदेश में कांग्रेस में सत्ता थी और मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते उम्मीद थी कि इस बाद कुछ चुनौती भाजपा को मिलेगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरित रहे। खास बात यह है कि पंचायत प्रधान और उप प्रधान पर सभी दल अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हैं, लेकिन पंचायत विकास समिति और जिला परिषद के चुनावी नतीजों से इन दावों की पुष्टि होती है।पंचायत समिति में कहां किस दल का परचमसमितिअध्यक्षउपाध्यक्षहमीरपुरभाजपाभाजपासुजानपुरभाजपाभाजपाबमसनभाजपाभाजपाबड़सर भाजपाकांग्रेसभोरंज कांग्रेसभाजपानादौनकांग्रेसभाजपा