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बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने पर विधायक लखनपाल ने 25 फरवरी 2026 को जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। वहीं, विधायक सुरेश कुमार का दावा है कि उन्होंने फोन कर लखनपाल को बैठक की सूचना दी थी और उन्होंने बैठक में आने की सहमति जताई थी।विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि सुरेश कुमार का यह दावा सही नहीं है, उन्हें बैठक के संबंध में कोई फोन कॉल नहीं आया था। उन्होंने योजना विभाग की ओर से 25 फरवरी 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि इसमें उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों की अध्यक्षता स्थानीय विधायक द्वारा किए जाने के दिशा-निर्देश हैं।इसके बावजूद उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। दूसरी ओर, विधायक सुरेश कुमार ने ऐसी किसी अधिसूचना को सिरे से नकार दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले पंचायत विकास समिति बिझड़ी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने पर आपत्ति जताई थी।पंचायत विकास समिति बिझड़ी के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बैठक के दिन ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी। परंपरागत रूप से क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बैठकों में आमंत्रित किया जाता रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि आखिर उन्हें लोगों के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक से दूर क्यों रखा गया।कोटविधायक इंद्रदत्त लखनपाल को फोन कर सूचित किया था। उन्होंने बैठक में आने के लिए सहमति भी जताई थी, लेकिन बैठक में नहीं आए। सरकार ने उन्हें छह उपमंडलों नादौन, हमीरपुर, बड़सर, भोरंज, सरकाघाट और सुजानपुर की कमेटियों का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसी नाते वह बैठकें ले रहे हैं।कोटयह सरासर झूठ है। विधायक भोरंज सुरेश कुमार की ओर से कोई फोन कॉल ही नहीं आया था। वह तथ्यों पर बात करें। 25 फरवरी 2026 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति की अध्यक्षता संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को करनी है। प्रशासन बताए कि दूसरे क्षेत्र के विधायक को किस नियम के तहत बुलाया गया और स्थानीय विधायक को बाहर रखने का फैसला किसने लिया।जिलास्तरीय बैठक में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को बुलाया गया था। उपमंडल स्तर की बैठकों का आयोजन संबंधित एसडीएम की ओर से किया जाता है।अधिसूचित समिति के सदस्यों को बैठक में बुलाया गया था। विधायक इस समिति में क्यों नहीं थे, इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते हैं।-स्वाति डोगरा, एसडीएम बड़सर