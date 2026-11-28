Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 28 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक हरसौर गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
स्क्रीनिंग:
प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपेस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मंडी, शिमला,कुल्लू,किन्नौर और लाहौल-स्पीति के जेसीओ के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी।
जनसमस्याएं:
बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।
प्रशिक्षण:
पंचायत समिति कार्यालय हमीरपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे पंचायत सचिवों व प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
कन्नड़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास देशराज शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
बिजली बंद:
132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।
विज्ञापन
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक हरसौर गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
स्क्रीनिंग:
प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपेस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मंडी, शिमला,कुल्लू,किन्नौर और लाहौल-स्पीति के जेसीओ के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी।
जनसमस्याएं:
बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।
प्रशिक्षण:
पंचायत समिति कार्यालय हमीरपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे पंचायत सचिवों व प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
कन्नड़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास देशराज शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
बिजली बंद:
132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।
विज्ञापन