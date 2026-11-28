सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक हरसौर गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।स्क्रीनिंग:प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपेस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मंडी, शिमला,कुल्लू,किन्नौर और लाहौल-स्पीति के जेसीओ के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी।जनसमस्याएं:बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।प्रशिक्षण:पंचायत समिति कार्यालय हमीरपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे पंचायत सचिवों व प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।धार्मिक आयोजन:कन्नड़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास देशराज शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।काम की बात:बिजली बंद:132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।