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हमीरपुर: दुर्गेश अरण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पहले चरण का 90 फीसदी कार्य पूरा
कांगड़ा जिले के बनखंडी में तैयार हो रहे उत्तर भारत के पहले दुर्गेश अरण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पहले चरण का काम करीब 90 फीसदी पूरा हो गया है। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए दो माह लक्ष्य रखा गया है। प्राणी उद्यान के तैयार होने के बाद देश-विदेश से आने वाले वन्यजीव प्रेमी विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे। स मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में वन्यजीव अस्पताल, रेस्क्यू सेंटर, क्वारंटीन सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्वेरियम, पार्किंग और एंट्री प्लाजा जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा उद्यान में करीब 70 बड़े खुले बाड़े बनाए जा रहे हैं। डीएफओ वन्यजीव प्राणी हमीरपुर रेजिनॉल्ड रायस्टन ए प्राणी उद्यान के पहले चरण का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।उद्यान में करीब 70 बड़े खुले बाड़े बनाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव रखे जाएंगे।
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