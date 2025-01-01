Hamirpur (Himachal) News: रैल में पर्यावरण जनसुनवाई, खनन प्रस्ताव पर लोगों ने रखे सुझाव
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 17 Sep 2026 01:44 AM IST
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रंगस (हमीरपुर)। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमीरपुर ने बुधवार को रैल में कुणाह खड्ड के पास पर्यावरण जनसुनवाई आयोजित की। एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। प्रशासन फिलहाल खनन प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने नहीं आया है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की राय और सुझाव दर्ज करना है।
जोलसप्पड़ निवासी राजकुमार ने सरकारी भूमि के कुल 13-29-13 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत, पत्थर और बजरी के खनन का प्रस्ताव रखा है। इस पर पर्यावरण और खनन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की राय ली। लोगों के सुझाव और आपत्तियां लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज की गईं।
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रैल पंचायत के प्रधान कैप्टन विपिन कुमार ने कहा कि पंचायत और आसपास के लोगों ने खनन को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने खनन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और समय सीमा निर्धारित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि रात के समय खनन होने से सड़क और खड्ड किनारे रहने वाले लोगों की नींद प्रभावित होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इस मौके पर तहसीलदार नादौन निधि सकलानी, वन विभाग व संबंधित विभागों के अधिकारी तथा पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। प्रशासन फिलहाल खनन प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने नहीं आया है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की राय और सुझाव दर्ज करना है।
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जोलसप्पड़ निवासी राजकुमार ने सरकारी भूमि के कुल 13-29-13 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत, पत्थर और बजरी के खनन का प्रस्ताव रखा है। इस पर पर्यावरण और खनन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की राय ली। लोगों के सुझाव और आपत्तियां लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज की गईं।
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रैल पंचायत के प्रधान कैप्टन विपिन कुमार ने कहा कि पंचायत और आसपास के लोगों ने खनन को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने खनन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और समय सीमा निर्धारित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि रात के समय खनन होने से सड़क और खड्ड किनारे रहने वाले लोगों की नींद प्रभावित होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इस मौके पर तहसीलदार नादौन निधि सकलानी, वन विभाग व संबंधित विभागों के अधिकारी तथा पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।