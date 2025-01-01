Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक झांसी रानी पार्क हमीरपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।प्रवास कार्यक्रमसांसद अनुराग ठाकुर पूर्वाह्न हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। पूर्वाह्न11:30 बजे बचत भवन दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरित करेंगे।टीबी जांच:टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम पांच बजे तक नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर छह में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा।जागरुकता शिविर:मुंडखर स्कूल में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक अंडर-14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रही छात्राओं के लिए जागरुक शिविर आयोजित होगा।धार्मिक आयोजन:प्रतापनगर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास जगमोहन शास्त्रीपूर्वाह्न 11:30 से 3:30 बजे तक श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाएंगे।