Hamirpur (Himachal) News: गलोड़ में नौ माह से पेयजल संकट, ग्रामीण परेशान

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ग्रामीण संतोष कुमार, रिखी राम, धनी राम, जोगिंद्र, देशराज, जगन्नाथ, सुलोचना और निर्मला सहित अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया।ग्रामीणों के अनुसार विभाग से पानी की आपूर्ति बाधित होने का कारण पूछने पर कभी टैंक में पानी न होने, कभी मोटर खराब होने तो कभी अन्य कारण बताए जाते हैं। नियमित पानी न मिलने से घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने विभाग से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जल शक्ति विभाग का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौ माह से समस्या झेल रहे लोगों की परेशानी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।कोट :मामला उनके संज्ञान में आया है। कर्मचारियों को मौके पर भेजकर स्थिति की रिपोर्ट ली जाएगी और जल्द पेयजल समस्या का समाधान करवाया जाएगा।