{"_id":"6aa92db31bb7ece1740775b9","slug":"video-50-students-at-sujanpur-college-received-training-on-disaster-management-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सुजानपुर कॉलेज में 50 विद्यार्थियों ने आपदा से निपटने का लिया प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा के भूगोल विभाग की ओर से आयोजित पांच दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला मंगलवार को संपन्न हुई। कार्यशाला में करीब 50 विद्यार्थियों ने प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला में होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को भूकंप, आगजनी और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके बताए। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने, बचाव कार्य शुरू करने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करने के जरूरी व्यवहारिक कौशल सिखाए गए। समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर ने युवाओं को आपदा प्रबंधन के मूलभूत कौशल की जानकारी होना जरूरी है। कार्यशाला के संचालक प्रो. राजीव ठाकुर ने होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग, महाविद्यालय प्रशासन, भूगोल विभाग और प्रतिभागी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

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