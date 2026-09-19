{"_id":"6aae6dd44b7bf61aaf0c88bd","slug":"video-state-level-senior-womens-chess-championship-kicks-off-in-chamba-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंबा में राज्य स्तरीय सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बचत भवन चंबा में शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप-2026 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचीं 28 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चुराह विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी करतार सिंह ठाकुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों से महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ आगे बढ़ने का मंच मिलता है। एचपीएससीए अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शतरंज का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और संघ जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयासरत है। जिला चंबा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष नवजोत जोशी ने खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य ऑर्बिटर चंदन सहगल ने बताया कि सभी मुकाबले अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (एफआईडीई) के नियमों के अनुसार करवाए जा रहे हैं। इस दौरान एचपीएससीए के संयुक्त सचिव सुरिंदर ठाकुर, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष भूपिंदर शर्मा और प्राइवेट बस एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार भी मौजूद रहे।

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