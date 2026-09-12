वीडियो: किसान भवन बिलासपुर में पहली बार बिलासपुर में राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो प्रतियोगिता

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किसान भवन बिलासपुर में मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा दिखाई दी। यहां पहली बार प्रदेश राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश के सात जिलों से पहुंचे करीब 215 खिलाड़ियों ने अलग-अलग मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबलों को देखने के लिए अभिभावक और खेल प्रेमी भी किसान भवन पहुंचे। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे मुख्यातिथि डॉ. कृति शर्मा ने किया। आयोजन स्थल पर टोंग इल मू डो एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने उनका हिमाचली टोपी और शाल पहनाकर स्वागत किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में अनुशासन, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डॉ. कृति शर्मा ने बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतियोगिता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष बृज लाल चौहान, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर, महासचिव अजय कुमार, उपाध्यक्ष रमेश, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष शीतल शर्मा, सह सचिव कुलदीप, राजेंद्र कुमार, तकनीकी निदेशक अंशुमान, सदस्य सारिका और वरुण शर्मा मौजूद रहे।

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