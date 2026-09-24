Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Yamuna Nagar News
›
Yamuna Nagar: Farmers are storing paddy with commission agents as procurement has not yet begun; they are demanding an early start to the process amidst changing weather conditions.
{"_id":"6ab5443a9e3bee57890b276d","slug":"video-yamuna-nagar-farmers-are-storing-paddy-with-commission-agents-as-procurement-has-not-yet-begun-they-are-demanding-an-early-start-to-the-process-amidst-changing-weather-conditions-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुना नगर: खरीद शुरू न होने से आढ़तियों के पास धान रखवा रहे किसान, मौसम बदलने के बीच जल्द खरीद की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यमुना नगर: खरीद शुरू न होने से आढ़तियों के पास धान रखवा रहे किसान, मौसम बदलने के बीच जल्द खरीद की मांग
यमुनानगर। जिले में मंगलवार से धान की सरकारी तौलाई शुरू हो गई। तौलाई शुरू होने की सूचना मिलते ही किसान बड़ी संख्या में धान लेकर मंडियों में पहुंच गए। तौलाई के लिए किसानों के ऑफलाइन गेटपास काटे गए। हालांकि जिले की सभी मंडियों में अभी तौलाई शुरू नहीं हुई है। मंडी सचिवों का कहना है कि उनके पास तौलाई शुरू करने के आदेश नहीं पहुंचे हैं। जिन मंडियों में तौलाई शुरू हुई, वहां किसान धान को सुखाने के बाद बोरियों में भरकर आढ़तियों के पास रखवा रहे हैं। इसकी खरीद बाद में किए जाने की बात कही जा रही है। खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसानों को मंडियों में इंतजार करना पड़ रहा है।
भोगपुर से दो ट्रालियों में धान लेकर पहुंचे किसान प्रदीप ने बताया कि वह दोपहर से मंडी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौसम में फेरबदल के कारण खेतों में धान पककर तैयार है, लेकिन मंडियों में पूरी व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को जल्द धान की खरीद शुरू करवानी चाहिए। फतेहगढ़ से धान लेकर पहुंचे किसान अमृतलाल ने बताया कि वह सुबह से मंडी में ट्राली लेकर खड़े हैं। खरीद शुरू नहीं होने के कारण धान आढ़ती के पास रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने के बाद ही धान का सत्यापन होगा और किसान को भुगतान मिल सकेगा। जल्द खरीद शुरू होने से किसान आगामी फसल की तैयारियां समय पर कर सकेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।