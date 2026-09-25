Yamuna Nagar News: जगाधरी अनाज मंडी में शुरू हुई तौलाई, 12 अन्य मंडियों में इंतजार

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यमुनानगर। जिले की अनाज मंडियों में वीरवार से धान की सरकारी तौलाई के पहले दिन 13 में से केवल जगाधरी में ही धान तौला गया। यहां किसानों के ऑफलाइन गेट पास काटकर धान की तौलाई की गई। बाकी 12 मंडियों में तौलाई का काम शुरू नहीं हो सका।तौलाई शुरू होने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में किसान धान लेकर मंडियों में पहुंचे, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू न होने से उन्हें इंतजार करना पड़ा। जगाधरी अनाज मंडी में वीरवार तक करीब 10 हजार क्विंटल धान पहुंच चुका था। वहीं प्रतापनगर मंडी में करीब दो हजार क्विंटल धान पहुंचा। अन्य मंडियों में भी किसान फसल लेकर पहुंचे, लेकिन तौलाई शुरू नहीं हो सकी।मंडी सचिवों का कहना है कि उन्हें अभी तौलाई शुरू करने के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन मंडियों में धान की तौलाई हुई, वहां फसल को सुखाया जा रहा है। इसके बाद धान को बोरियों में भरकर आढ़तियों के पास रखा जा रहा है। खरीद शुरू होने के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शुक्रवार को भी अन्य मंडियों में खरीद शुरू होगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है।भोगपुर से दो ट्रॉलियों में धान लेकर जगाधरी मंडी पहुंचे किसान प्रदीप ने बताया कि वह दोपहर से मंडी में मौजूद हैं। खेतों में धान पक कर तैयार है, लेकिन मंडियों में पूरी व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से जल्द धान की खरीद शुरू कराने की मांग की।फतेहगढ़ से धान लेकर पहुंचे किसान अमृतलाल ने बताया कि वह सुबह से ट्रॉली लेकर मंडी में खड़े हैं। खरीद शुरू नहीं होने के कारण धान आढ़ती के पास रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि पोर्टल खुलने के बाद ही धान का सत्यापन होगा और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन जगाधरी के प्रधान मुनीष कांबोज ने बताया कि फिलहाल ऑफलाइन गेट पास काटकर किसानों के धान की तौलाई की जा रही है। खरीद शुरू होने के बाद ऑनलाइन गेट पास काटे जाएंगे।अनाज मंडी जगाधरी में धान आना शुरू हो गया है। फिलहाल धान मंडियों में आढ़तियों के पास ही रखा जा रहा है। खरीद शुरू होने के बाद इसके ऑनलाइन गेट पास काटे जाएंगे। - मोहित बेरी, सचिव, मार्केट कमेटी जगाधरी।