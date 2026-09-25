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Yamuna Nagar News: डंपर की टक्कर से युवक की मौत, दो लोग घायल

Fri, 25 Sep 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 02:18 AM IST
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Youth killed, two injured after being hit by a dumper truck
जितेंद्र। फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। गांव पाबनी के पास पुलिया पर वीरवार दोपहर बाद साढौरा की ओर से आ रहे डंपर ने आगे जा रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 18 वर्षीय जितेंद्र निवासी बड़ी पाबनी घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डंपर ने ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर चालक भी घायल हो गया। जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।
बड़ी पाबनी निवासी जितेंद्र पेंटर का काम करता था। वीरवार दोपहर बाद वह गांव के ही 23 वर्षीय आयुष के साथ पैदल जा रहा था। बताया गया है कि दोनों पुलिया के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आयुष को हल्की चोटें आईं। उपचार के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक को टक्कर मारने के बाद डंपर ने आगे जा रहे ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक पाबनी निवासी रेशम सिंह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
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हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से डंपर चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जितेंद्र के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

थाना छप्पर प्रभारी प्रमोद वालिया ने बताया कि डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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