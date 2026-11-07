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Traffic congestion at Gohana’s new grain market due to paddy arrivals; situation worsened by the suspension of procurement on Sunday.
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गोहाना की नई अनाज मंडी में धान की आवक से लगा जाम, रविवार को खरीद बंद रहने से बढ़ी समस्या
रविवार को दिवाली के पर्व के कारण नई अनाज मंडी में धान की खरीद बंद रहने से शनिवार को मंडी में धान की आवक काफी बढ़ गई। इस अतिरिक्त आवक के कारण मंडी परिसर और शहर की मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
उपमंडल में अधिकांश किसान धान की कटाई मशीनों से करवा रहे हैं, जिसके चलते कटाई के बाद किसान सीधे अपनी फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। किसान सुबह लगभग चार बजे से ही मंडी में आना शुरू कर देते हैं। हालांकि, मंडी में फसल की आवक की तुलना में उसका उठान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी फसल के उठान के लिए मंडी को बंद रखा गया था। शनिवार को अधिक फसल आने से व्यवस्था एक बार फिर बिगड़ गई।
मार्केट कमेटी की सचिव सविता जैन ने बताया कि नई अनाज मंडी में फसल की आवक बढ़ी हुई है, जिसके कारण फसल का उठान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि रविवार को दिवाली का पर्व होने के कारण अनाज मंडी में धान की खरीद बंद रखी जाएगी। इस संबंध में किसानों को भी पहले ही सूचित कर दिया गया है।
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