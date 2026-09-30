सोनीपत/गोहाना: एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतकर लौटे आशु मलिक का विजय जुलूस निकालकर स्वागत

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सोनीपत/गोहाना। गांव खानपुर कलां के कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक बुधवार को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर गांव लौटे। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने खुली जीप में विजय जुलूस निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया। गांव पहुंचने पर विधायक देवेंद्र काद्यान ने आशु मलिक को सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि आशु मलिक की उपलब्धि से पूरे क्षेत्र का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स के कबड्डी फाइनल में आशु ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। विधायक ने कहा कि आशु मलिक क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस दौरान आशु के पिता रमेश मलिक, हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुलदीप दलाल, बलबीर पहल, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र दूहन, दिलावर और जोगेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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