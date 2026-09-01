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Sonipat: Sanitation workers protesting at a dumping point punctured the tires of several vehicles; police took them into custody.
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सोनीपत:डंपिंग पॉइंट पर विरोध कर रहे सफाई कर्मचारियों ने कई गाड़ियों के टायर किए पंचर, पुलिस ने हिरासत में लिया
नगर निगम के हड़ताली 30 सफाई कर्मचारियों को डंपिंग पॉइंट पर विरोध करते समय किया पुलिस के साए में शहर के अंदर कूड़ा उठाने का किया जा रहा था प्रयास विरोध में उतरे कर्मचारियों ने कई गाड़ियों के टायर पंक्चर किए डिटेल किए गए कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार का पुतला जलाया
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