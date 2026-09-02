{"_id":"6a97b7c08e5205cb1b06428c","slug":"video-sunaina-chautala-extends-support-to-sanitation-workers-on-strike-for-27-days-in-sonipat-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत में 27 दिन से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को सुनैना चौटाला का समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारी पिछले 27 दिन से हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों को इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। सुनैना चौटाला ने कहा कि सरकार जानबूझकर सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। वह इन कर्मचारियों की उचित और जायज मांगों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार से इन मांगों पर तत्काल ध्यान देने और उन्हें पूरा करने की अपील की। चौटाला ने विशेष रूप से जोर दिया कि लंबे समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि ये कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान, नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन और अधिक तेज होगा। इनेलो पार्टी इन कर्मचारियों के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी।

... और पढ़ें