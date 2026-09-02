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सोनीपत के कबीरपुर में दंपती ने फंदा लगाकर दी जान, पति का शव फंदे पर लटका मिला; पत्नी का शव बेड के पास मिला, जांच में जुटी पुलिस

सुनील कुमार

Updated Wed, 02 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 03:21 PM IST







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कबीरपुर में दम्पति ने फंदा लगा कर दी जान गांव तेवड़ी हाल कबीरपुर निवासी ऋतिक का शव फंदे पर लटका मिला जबकि उनकी पत्नी का शव बेड के सहारे पड़ा मिला, गले में था फंदा सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सब कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवाया रितिक ने 2 साल पहले राठधना निवासी सिमरन के साथ किया था प्रेम विवाह पुलिस मामले की जांच में जुटी ... और पढ़ें

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