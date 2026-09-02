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हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल: सोनीपत पहुंची सुनैना चौटाला बोलीं- शोषण बंद कर पक्का करे सरकार

Wed, 02 Sep 2026 11:21 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 02 Sep 2026 11:21 AM IST
सार

सुनैना चौटाला ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और स्वस्थ रखने वाले सफाई मित्र आज अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए।

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Sanitation workers strike in Haryana Sunaina Chautala visits Sonipat
इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला - फोटो : संवाद

विस्तार
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नगर निगम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 27वें दिन भी जारी रही। बुधवार को इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला धरना स्थल पर पहुंचीं और आंदोलनकारी कर्मचारियों को इनेलो की ओर से पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया।

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धरने को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 27 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार का कर्मचारियों की सुध न लेना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है और उनकी जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
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सुनैना चौटाला ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और स्वस्थ रखने वाले सफाई मित्र आज अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए और उनकी सभी लंबित मांगों का अविलंब समाधान निकाला जाए।
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इनेलो नेत्री ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

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