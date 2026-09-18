{"_id":"6aad5103ddd22d9ee00f2914","slug":"video-sonipat-pm-shri-government-girls-senior-secondary-school-team-wins-group-folk-dance-competition-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: समूह लोकनृत्य में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टीम विजयी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। राजपुर गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दो दिवसीय जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। जिलेभर के स्कूलों से 9वीं से 12वीं कक्षा के करीब 700 विद्यार्थियों ने रागनी, समूह लोक नृत्य, एकल नृत्य, स्किट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मां सरस्वती की चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की भी अहम भूमिका है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करते हैं। प्रतिभा को मंच मिलने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह घणघस ने की, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर जिला कोऑर्डिनेटर सुनीता ढुल, बीआरसी आजाद दहिया, बीईओ अनिल वर्मा, प्राचार्य अनिता कटारिया समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये स्कूल रहे विजेता समूह लोक नृत्य: पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजपुर द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेरना तृतीय। सोलो लोक डांस: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजपुर प्रथम, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत द्वितीय, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर बारोटा तृतीय। रागनी: राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गन्नौर प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना द्वितीय, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत तृतीय। स्किट: राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ी मिमारपुर प्रथम, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थानाकलां तृतीय।

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