सोनीपत में पिटबुल का आतंक: 6 माह के बच्चे और बुआ पर हमला, गंभीर रूप से घायल

सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के बच्चे और उसकी बुआ पर हमला कर दिया। इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसे बचाने के प्रयास में बुआ भी चोटिल हो गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता बच्चे पर झपटता हुआ दिखाई दे रहा है।

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VIDEO | Haryana: A pit-bull attacked a 6-month-old baby in Sonipat's Sikka Colony. CCTV footage shows the dog grabbing the infant. The baby and his aunt were injured in the attack. The aunt tried to rescue the baby, but the dog attacked her too. The child is now being treated at… pic.twitter.com/xSKCBuV9rJ — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026

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परिवार के अनुसार, 14 सितंबर की शाम को बुआ बच्चे को गोद में लेकर गली में घूम रही थीं, तभी पड़ोसी के पालतू पिटबुल कुत्ते ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें कुत्ते से बचाया। निर्मला देवी ने बताया कि कुत्ते ने बच्चे के चेहरे, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया।शुरुआत में बच्चे को उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन इलाज का अधिक खर्च होने के कारण परिजन उसे वापस ले आए। फिलहाल, बच्चे का उपचार पीजीआई रोहतक में चल रहा है। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद कुत्ते के मालिक ने शुरुआती इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी, लेकिन बाद में उपचार का पूरा खर्च उठाने से पीछे हट गए। परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और आगे के उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है।घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गली में कुत्ते के बच्चे पर हमला करने का घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस फुटेज के सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।हालांकि, परिवार ने अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़ ने कहा है कि अगर सिक्का कॉलोनी में ऐसा कोई कुत्ता है तो टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और कुत्ते के मालिक से कागजात लेकर कार्रवाई की जाएगी।