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सोनीपत में पिटबुल का आतंक: 6 माह के बच्चे और बुआ पर हमला, गंभीर रूप से घायल

Fri, 18 Sep 2026 12:18 PM IST
Naveen पीटीआई, हरियाणा
पीटीआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Fri, 18 Sep 2026 12:18 PM IST
सार

परिवार का आरोप है कि घटना के बाद कुत्ते के मालिक ने शुरुआती इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी, लेकिन बाद में उपचार का पूरा खर्च उठाने से पीछे हट गए। परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और आगे के उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है।

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Pitbull terror in Sonipat: 6-month-old baby and aunt attacked, critically injured.
पीड़ित बच्चे की बुआ - फोटो : PTI

विस्तार
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सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के बच्चे और उसकी बुआ पर हमला कर दिया। इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसे बचाने के प्रयास में बुआ भी चोटिल हो गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता बच्चे पर झपटता हुआ दिखाई दे रहा है।

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घटना का विवरण
परिवार के अनुसार, 14 सितंबर की शाम को बुआ बच्चे को गोद में लेकर गली में घूम रही थीं, तभी पड़ोसी के पालतू पिटबुल कुत्ते ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें कुत्ते से बचाया। निर्मला देवी ने बताया कि कुत्ते ने बच्चे के चेहरे, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया।
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इलाज और आर्थिक मदद
शुरुआत में बच्चे को उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन इलाज का अधिक खर्च होने के कारण परिजन उसे वापस ले आए। फिलहाल, बच्चे का उपचार पीजीआई रोहतक में चल रहा है। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद कुत्ते के मालिक ने शुरुआती इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी, लेकिन बाद में उपचार का पूरा खर्च उठाने से पीछे हट गए। परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और आगे के उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है।

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल
घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गली में कुत्ते के बच्चे पर हमला करने का घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस फुटेज के सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।


पुलिस में शिकायत नहीं
हालांकि, परिवार ने अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़ ने कहा है कि अगर सिक्का कॉलोनी में ऐसा कोई कुत्ता है तो टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और कुत्ते के मालिक से कागजात लेकर कार्रवाई की जाएगी।

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