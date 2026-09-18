{"_id":"6aad41adefda1377cc0b1ce5","slug":"video-youth-jumps-from-second-floor-of-sonipat-civil-hospital-after-mobile-phone-theft-dies-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत नागरिक अस्पताल में मोबाइल चोरी के बाद दूसरी मंजिल से कूदा युवक, मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत मोबाइल चोरी कर भागा युवक, दूसरी मंजिल से कूदकर मौत नागरिक अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल, मरीज बनकर मेडिकल वार्ड में पहुंचा था युवक महिला मरीज का मोबाइल चोरी करने के बाद मची अफरा-तफरी, स्टाफ ने किया पीछा दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद नीचे गिरा, मौके पर ही तोड़ा दम मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष, अभी तक नहीं हो सकी पहचान पुलिस ने शुरू की जांच, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में

... और पढ़ें