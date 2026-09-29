सोनीपत के सोहटी में मुआवजे को लेकर किसान-पुलिस आमने-सामने, खरखौदा रोड जाम; हजारों किसान जुटे

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सोनीपत के सोहटी गांव में किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने किसान सोहटी से खरखौदा रोड पर बैठे, रोड किया जाम किसानों ने नरेला से सीकर जाने वाली पावर ग्रिड की लाइन के मुआवजे को लेकर हो रही है किसानों का प्रदर्शन किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ कर रहे हैं आंदोलन का नेतृत्व हजारों की सख्या में हरियाणा प्रदेश से सोहटी गांव में जुटे किसान रोड पर किसानो के साथ महिला किसान भी बैठी रोड पर पॉवर ग्रिड की लाइन के मुआवजे को लेकर आज आर-पार के मुड़ में किसान किसानों ने सोनीपत प्रशासन को सुनाई खरी खोटी

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