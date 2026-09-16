{"_id":"6aaa87cd8f9e3132cc0ca8c6","slug":"video-rewari-aarti-rao-says-ahirwal-belongs-to-all-36-communities-not-just-one-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी: आरती राव बोलीं- अहीरवाल 36 बिरादरियों का, किसी एक बिरादरी का नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। स्वास्थ्य, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि अहीरवाल किसी एक बिरादरी का नहीं, बल्कि 36 बिरादरियों के भाईचारे से बना है। इसलिए किसी एक बिरादरी के समर्थन से सरकार बनने की बात कहना सही नहीं है। दक्षिणी हरियाणा की पहचान यहां की सभी बिरादरियों के आपसी भाईचारे से है। क्षेत्र के हक और स्वाभिमान की आवाज भी सभी को साथ लेकर ही उठाई जा सकती है। आरती राव बुधवार को गांव महेश्वरी में पंचायत समिति चेयरमैन दलबीर सिंह की ओर से आयोजित ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर रही थीं। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान महेश्वरी में करीब 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना स्वस्थ नागरिक ही साकार कर सकते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज बनाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राव इंद्रजीत के स्वाभिमान को बताया दक्षिणी हरियाणा का स्वाभिमान आरती राव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह में अभिमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। उनका यह स्वाभिमान पूरे दक्षिणी हरियाणा का स्वाभिमान है। उन्होंने लंबे समय से क्षेत्र के हकों की आवाज मजबूती से उठाई है। आरती राव ने कहा कि वह भी दक्षिणी हरियाणा की आवाज को मजबूती से उठाने में पीछे नहीं रहेंगी। बोलीं- चुनाव के समय ही जनता के बीच जाना पर्याप्त नहीं उन्होंने कहा कि राजनीति केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नेताओं को लगातार गांवों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इसी उद्देश्य से दक्षिणी हरियाणा के गांवों में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने काम और उपलब्धियों की चर्चा करने के बजाय राव इंद्रजीत सिंह के नाम का सहारा लेकर राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी नेता को अपनी पहचान बनानी है तो उसे अपने काम और उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए। मीरपुर में ग्रामीणों ने किया स्वागत इसके बाद आरती राव मीरपुर पहुंचीं। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सरपंच संजू यादव ने फूल मालाओं और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। आरती राव ने कहा कि मीरपुर और ठेकेदार वेद प्रकाश यादव का परिवार लंबे समय से उनके परिवार से जुड़ा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों के स्नेह और स्वागत के लिए आभार जताया।

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