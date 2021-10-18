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Rewari News: हंस नगर पीएनजी गैस ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Wed, 16 Sep 2026 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 16 Sep 2026 12:00 AM IST
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Another accused arrested in Hans Nagar PNG gas blast case.
रेवाड़ी। शहर के हंस नगर में 5 जुलाई को पीएनजी पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी यूपी के जिला लखीमपुर के गांव फतेहपुर निवासी अंकित कुमार त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। वह आईजीएल की सहयोगी कंपनी रेजोनेंस में प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट के पद पर तैनात था। मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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पांच जुलाई को पीएनजी पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस रिसाव से हंस नगर में एक मकान के पास गैस एकत्रित हो गई थी। इसी दौरान बिजली का स्विच ऑन करने पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। हादसे में सतबीर सिंह, उनकी बेटी तन्नू, पड़ोसी जयभगवान और दो वर्षीय खुशी झुलस गए थे। उपचार के दौरान सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में 9 जुलाई को तन्नू और 11 जुलाई को सतबीर सिंह की मौत हो गई थी।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने मामले की जांच की जिम्मेदारी थाना सदर के पीएसआई राकेश कुमार को सौंपी थी। जांच में पीएनजी गैस रिसाव को हादसे का कारण माना गया।
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पुलिस ने पहले डीएससी ट्रेडर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल, सुपरवाइजर रंजीत और रेजोनेंस के आरसीएम संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने अंकित कुमार त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे घटना में अन्य लोगों की भूमिका और सुरक्षा मानकों में बरती गई लापरवाही को लेकर पूछताछ कर रही है।
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