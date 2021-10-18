Rewari News: मोबाइल स्नैचिंग गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

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जांच अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जून की रात हेतराम चौक के पास एक व्यक्ति अपने दोस्त के कमरे की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उसका एप्पल आईफोन छीन लिया था।पीड़ित की शिकायत पर एक जुलाई को मामला दर्ज किया गया। 14 सितंबर को आईएमईआई नंबर ट्रेस करने पर फोन की लोकेशन कहरानी क्षेत्र में मिली। इसके बाद एएसआई बलराम ने पुलिस टीम के साथ कहरानी रेलवे लाइन के पास पुलिया से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से फोन बरामद किया।जांच में फोन में इस्तेमाल हुई अन्य सिम से कई चोरी के मोबाइलों के संबंध सामने आए। पुलिस अब आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों और क्षेत्र में हुई अन्य स्नैचिंग की वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है।