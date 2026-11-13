सामाजिक बदलाव के लिए वैश्य अग्रवाल समाज जागृति मंच चलाएगा प्रदेशव्यापी अभियान

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समाज में फैली कुरीतियों, अनावश्यक परंपराओं और शादी-विवाह में बढ़ती फिजूलखर्ची को रोकने के लिए वैश्य अग्रवाल समाज जागृति मंच ने जिलेभर में अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पलवल में महापंचायत के बाद अब होडल, हसनपुर और हथीन में भी पंचायतें आयोजित की जाएंगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष एवं मंच के संयोजक बलराम गुप्ता ने बताया कि इन पंचायतों में मृत्यु भोज, प्री-वेडिंग शूट, महंगे निमंत्रण कार्ड और विवाह समारोहों में अनावश्यक खर्च जैसी परंपराओं पर रोक लगाने के फैसलों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

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