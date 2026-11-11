श्रीलंका से आए अंडर-14 क्रिकेट खिलाड़ियों से खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया संवाद

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शहर स्थित लोक निर्माण विश्रामगृह में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने श्रीलंका की अंडर-14 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पलवल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के दौरे होंगे और बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इससे जिले के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सीखने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।

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