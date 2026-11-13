{"_id":"6af70da12f03a13fa80f2852","slug":"video-one-dead-and-two-injured-after-being-hit-by-a-private-school-vehicle-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"निजी स्कूल की टक्कर से एक की मौत, दो घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल शहर थाना क्षेत्र के ऐरा ग्रुप के पास शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे एक निजी स्कूल की बस ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में गांव बढ़ा निवासी जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी सपना उर्फ सुशीला और साली सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों की हालत नाजुक होने पर उन्हें नूंह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया है।

... और पढ़ें